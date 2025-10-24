Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Шарлевиль - Гавр 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция. Насьональ 1. Баскетбол: ШарлевильГавр, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Salle Bayard.

МСК, 9 тур, Арена: Salle Bayard
Франция. Насьональ 1. Баскетбол
Шарлевиль
Отменен
20:22 16:23 17:28 29:21
82 : 94
24 октября 2025
Гавр
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Шарлевиль — Гавр

Команда Шарлевиль в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Гавр, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 1 поражение.

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
17
3-х очк. попадания
7
12
Реализовано штрафных
19
24
% реализации штрафных
86.4
77.4
Игры 9 тур
31.10.2025
Витре Ауроре
101:104
Тулуза
Завершен
31.10.2025
КЕП Лорьян
88:74
Юнион Турс Баскет Метрополь
Завершен
31.10.2025
Pays de Fougeres Basket
85:66
Ле-Сабль Венди
Завершен
31.10.2025
Анже БК
65:63
Унион Тарб-Лурд
Завершен
31.10.2025
Унион Реннес Баскет 35
80:78
Levallois Basketball
Завершен
25.10.2025
Андрезиеукс Боутхеон АЛС Баскет
55:84
Лон-Плаж
Отменен
25.10.2025
Авенир Баскет Берк Ран дю Флье
107:88
Сен-Валье
Отменен
24.10.2025
Pays Salonais
62:71
Мюлуз
Завершен
24.10.2025
Орши
70:66
LYONSO
Завершен
24.10.2025
Булонь-сюр-Мер
80:66
Фос-сюр-Мер
Завершен
24.10.2025
Бесанкон Авенир Комтоис
82:65
Metz BC
Завершен
24.10.2025
Ле-Сабль Венди
104:70
Val de Seine
Отменен
24.10.2025
Шарлевиль
82:94
Гавр
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
Эдмонтон Эдмонтон
Коламбус Коламбус
14 Ноября
03:07
Вашингтон Вашингтон
Флорида Флорида
14 Ноября
03:07
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00