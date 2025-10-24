24.10.2025
Смотреть онлайн Булонь-сюр-Мер - Фос-сюр-Мер 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. Насьональ 1. Баскетбол: Булонь-сюр-Мер — Фос-сюр-Мер, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Salle Damremont.
МСК, 9 тур, Арена: Salle Damremont
Франция. Насьональ 1. Баскетбол
Завершен
21:17 21:12 18:24 20:13
80 : 66
24 октября 2025
Превью матча Булонь-сюр-Мер — Фос-сюр-Мер
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
18
3-х очк. попадания
11
4
Реализовано штрафных
9
18
% реализации штрафных
90
85.7
