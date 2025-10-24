Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Бесанкон Авенир Комтоис - Metz BC 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция. Насьональ 1. Баскетбол: Бесанкон Авенир КомтоисMetz BC, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Франция. Насьональ 1. Баскетбол
Бесанкон Авенир Комтоис
Завершен
32:17 15:14 14:14 21:20
82 : 65
24 октября 2025
Metz BC
Смотреть онлайн
Превью матча Бесанкон Авенир Комтоис — Metz BC

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
22
3-х очк. попадания
11
3
Реализовано штрафных
18
12
% реализации штрафных
69.2
75
Игры 9 тур
31.10.2025
Витре Ауроре
101:104
Тулуза
Завершен
31.10.2025
КЕП Лорьян
88:74
Юнион Турс Баскет Метрополь
Завершен
31.10.2025
Pays de Fougeres Basket
85:66
Ле-Сабль Венди
Завершен
31.10.2025
Анже БК
65:63
Унион Тарб-Лурд
Завершен
31.10.2025
Унион Реннес Баскет 35
80:78
Levallois Basketball
Завершен
25.10.2025
Андрезиеукс Боутхеон АЛС Баскет
55:84
Лон-Плаж
Отменен
25.10.2025
Авенир Баскет Берк Ран дю Флье
107:88
Сен-Валье
Отменен
24.10.2025
Pays Salonais
62:71
Мюлуз
Завершен
24.10.2025
Орши
70:66
LYONSO
Завершен
24.10.2025
Булонь-сюр-Мер
80:66
Фос-сюр-Мер
Завершен
24.10.2025
Бесанкон Авенир Комтоис
82:65
Metz BC
Завершен
24.10.2025
Ле-Сабль Венди
104:70
Val de Seine
Отменен
24.10.2025
Шарлевиль
82:94
Гавр
Отменен
Комментарии к матчу
