24.10.2025
Смотреть онлайн Бесанкон Авенир Комтоис - Metz BC 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. Насьональ 1. Баскетбол: Бесанкон Авенир Комтоис — Metz BC, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Франция. Насьональ 1. Баскетбол
Завершен
32:17 15:14 14:14 21:20
32:17 15:14 14:14 21:20
82 : 65
24 октября 2025
Превью матча Бесанкон Авенир Комтоис — Metz BC
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
22
3-х очк. попадания
11
3
Реализовано штрафных
18
12
% реализации штрафных
69.2
75
Комментарии к матчу