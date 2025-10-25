Смотреть онлайн Андрезиеукс Боутхеон АЛС Баскет - Лон-Плаж 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. Насьональ 1. Баскетбол: Андрезиеукс Боутхеон АЛС Баскет — Лон-Плаж, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
20:21 13:20 11:25 11:18
Превью матча Андрезиеукс Боутхеон АЛС Баскет — Лон-Плаж
Команда Андрезиеукс Боутхеон АЛС Баскет в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Лон-Плаж, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.