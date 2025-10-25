Превью матча Авенир Баскет Берк Ран дю Флье — Сен-Валье

Команда Авенир Баскет Берк Ран дю Флье в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Сен-Валье, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.