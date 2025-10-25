Смотреть онлайн Авенир Баскет Берк Ран дю Флье - Сен-Валье 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция. Насьональ 1. Баскетбол: Авенир Баскет Берк Ран дю Флье — Сен-Валье, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
25:22 31:19 21:24 30:23
Превью матча Авенир Баскет Берк Ран дю Флье — Сен-Валье
Команда Авенир Баскет Берк Ран дю Флье в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Сен-Валье, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.