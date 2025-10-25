25.10.2025
Смотреть онлайн Kk Dakovo - Omis Cagalj 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Хорватия. Лига A2. Баскетбол: Kk Dakovo — Omis Cagalj, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Хорватия. Лига A2. Баскетбол
Завершен
32:28 21:24 25:21 25:14
32:28 21:24 25:21 25:14
103 : 87
25 октября 2025
Превью матча Kk Dakovo — Omis Cagalj
Комментарии к матчу