19.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по баскетболу. ЛНА: Лугано Тайгерс — САМ Массагно, 4 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Istituto Elvetico Opera.
МСК, 4 тур, Арена: Istituto Elvetico Opera
Чемпионат Швейцарии по баскетболу. ЛНА
Завершен
27:25 21:17 36:27 24:17
108 : 86
19 октября 2025
Превью матча Лугано Тайгерс — САМ Массагно
Статистика матча
2-х очк. попадания
30
26
3-х очк. попадания
11
6
Реализовано штрафных
15
14
% реализации штрафных
71.4
77.8
Кол-во реализованных бросков
56
47
