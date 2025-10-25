25.10.2025
Смотреть онлайн Alte Kanti Aarau (W) - Baden 54 (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Женский чемпионат Швейцарии по баскетболу: Alte Kanti Aarau (W) — Baden 54 (W), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
МСК, 5 тур
Женский чемпионат Швейцарии по баскетболу
Завершен
20:15 15:19 13:25 13:14
61 : 73
Превью матча Alte Kanti Aarau (W) — Baden 54 (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
12
3-х очк. попадания
6
12
Реализовано штрафных
13
13
% реализации штрафных
72.2
76.5
Кол-во реализованных бросков
34
37
