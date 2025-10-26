Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Хивинкаа Понтева - Панттерит 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияФинляндия. Дивизион 1B. Баскетбол.: Хивинкаа ПонтеваПанттерит, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Финляндия. Дивизион 1B. Баскетбол.
Хивинкаа Понтева
Завершен
11:25 22:19 18:15 28:16
79 : 75
26 октября 2025
Панттерит
Превью матча Хивинкаа Понтева — Панттерит

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
16
3-х очк. попадания
8
12
Реализовано штрафных
19
7
% реализации штрафных
79.2
50
Кол-во реализованных бросков
45
35
Игры 1 тур
09.11.2025
Ура Каарина
96:86
Kataja Basket Academy
Завершен
07.11.2025
ПуХу Юниорит
78:74
Паюлахти
Завершен
07.11.2025
Turun NMKY
119:112
Хивинкаа Понтева
Завершен
06.11.2025
Тампереен Пюринто Академи B
91:94
Tapiolan Honka 2
Завершен
06.11.2025
KTP 2
64:112
Панттерит
Завершен
05.11.2025
Нокия
68:64
ПеУ
Завершен
05.11.2025
BC Nokia II
-:-
ПеУ
Отменен
02.11.2025
BC Nokia II
-:-
Turun NMKY
Отменен
02.11.2025
Панттерит
0:0
Тампереен Пюринто Академи B
Отменен
30.10.2025
Tapiolan Honka 2
98:80
Хивинкаа Понтева
Завершен
26.10.2025
Хивинкаа Понтева
79:75
Панттерит
Завершен
24.10.2025
Turun NMKY
88:80
Tapiolan Honka 2
Завершен
24.10.2025
Ура Каарина
86:77
ПеУ
Завершен
24.10.2025
ПуХу Юниорит
95:79
Нокия
Завершен
24.10.2025
ПуХу Юниорит
-:-
BC Nokia II
Отменен
23.10.2025
Тампереен Пюринто Академи B
52:72
Kataja Basket Academy
Завершен
23.10.2025
KTP 2
108:83
Паюлахти
Завершен
19.10.2025
Панттерит
107:59
Tapiolan Honka 2
Завершен
15.10.2025
Паюлахти
78:66
Тампереен Пюринто Академи B
Завершен
12.10.2025
Хивинкаа Понтева
67:81
Паюлахти
Завершен
10.10.2025
Turun NMKY
79:111
Панттерит
Завершен
10.10.2025
Tapiolan Honka 2
76:69
Катая Баскет Талентс
Завершен
10.10.2025
Ура Каарина
104:74
ПуХу Юниорит
Завершен
09.10.2025
Тампереен Пюринто Академи B
-:-
ПеУ
Отменен
09.10.2025
KTP 2
63:74
Нокия
Завершен
