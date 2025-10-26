26.10.2025
Смотреть онлайн Хивинкаа Понтева - Панттерит 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия. Дивизион 1B. Баскетбол.: Хивинкаа Понтева — Панттерит, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Финляндия. Дивизион 1B. Баскетбол.
Завершен
11:25 22:19 18:15 28:16
79 : 75
26 октября 2025
Превью матча Хивинкаа Понтева — Панттерит
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
16
3-х очк. попадания
8
12
Реализовано штрафных
19
7
% реализации штрафных
79.2
50
Кол-во реализованных бросков
45
35
Комментарии к матчу