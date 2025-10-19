Смотреть онлайн Шеффилд - Surrey 89ers 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British SLB: Шеффилд — Surrey 89ers . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене English Institute of Sport.
Превью матча Шеффилд — Surrey 89ers
Команда Шеффилд в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Surrey 89ers, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.