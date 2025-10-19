Смотреть онлайн Чешир - Ньюкасл 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British SLB: Чешир — Ньюкасл . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на арене Cheshire Oaks Arena.
Превью матча Чешир — Ньюкасл
Команда Чешир в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Ньюкасл, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.