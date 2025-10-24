Смотреть онлайн Бристоль - Чешир 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British SLB: Бристоль — Чешир . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене WISE Arena.
Превью матча Бристоль — Чешир
Команда Бристоль в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Чешир, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.