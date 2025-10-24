Смотреть онлайн Surrey 89ers - Лейчестер Райдер 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British SLB: Surrey 89ers — Лейчестер Райдер . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на арене Surrey Sports Park.
26:24 19:25 19:12 14:19
Превью матча Surrey 89ers — Лейчестер Райдер
Команда Surrey 89ers в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Лейчестер Райдер, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.