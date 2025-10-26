Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British SLB : Manchester — Surrey 89ers . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене National Basketball Performance Center .

Превью матча Manchester — Surrey 89ers

Команда Manchester в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Surrey 89ers, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Surrey 89ers, в том матче победу одержали хозяева.