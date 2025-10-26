Смотреть онлайн Чешир - Шеффилд 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British SLB: Чешир — Шеффилд . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Cheshire Oaks Arena.
Превью матча Чешир — Шеффилд
Команда Чешир в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Шеффилд, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Чешир, в том матче победу одержали хозяева.