26.10.2025

Смотреть онлайн Чешир - Шеффилд 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British SLB: ЧеширШеффилд . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Cheshire Oaks Arena.

МСК, Арена: Cheshire Oaks Arena
British SLB
Чешир
Отменен
- : -
26 октября 2025
Шеффилд
Превью матча Чешир — Шеффилд

Команда Чешир в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Шеффилд, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Чешир, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Чешир
Чешир
Шеффилд
Чешир
1 победа
0 побед
100%
0%
12.10.2025
Чешир
Чешир
90:87
Шеффилд
Шеффилд
Обзор
Комментарии к матчу
