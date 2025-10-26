Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British SLB : Чешир — Шеффилд . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на арене Cheshire Oaks Arena .

Превью матча Чешир — Шеффилд

Команда Чешир в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Шеффилд, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Чешир, в том матче победу одержали хозяева.