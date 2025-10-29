Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Pyrintö Akatemia A - Йювяскюля Академи 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияФинляндия. Дивизион 1A. Баскетбол: Pyrintö Akatemia AЙювяскюля Академи, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Финляндия. Дивизион 1A. Баскетбол
Pyrintö Akatemia A
Завершен
12:27 20:27 22:27 18:16
72 : 97
29 октября 2025
Йювяскюля Академи
Превью матча Pyrintö Akatemia A — Йювяскюля Академи

Команда Pyrintö Akatemia A в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Йювяскюля Академи, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
30
3-х очк. попадания
6
8
Реализовано штрафных
18
13
% реализации штрафных
75
48.1
Кол-во реализованных бросков
42
51
Игры 1 тур
09.11.2025
НМКИ Хелсинки
-:-
ACO Basket
Предстоящая
07.11.2025
Райдерс
66:91
Рахолан Пиркива
Завершен
07.11.2025
Йювяскюля Академи
90:93
Карккила
Завершен
07.11.2025
Аанекоскен Хуима
93:71
Pyrintö Akatemia A
Завершен
07.11.2025
HBA-Marsky
75:77
Кипина
Завершен
07.11.2025
Торпан Поят
70:55
Лаппенраннан НМКЮ
Завершен
02.11.2025
Карккила
9:2
Райдерс
Завершен
01.11.2025
Рахолан Пиркива
60:54
HBA-Marsky
Завершен
29.10.2025
Pyrintö Akatemia A
72:97
Йювяскюля Академи
Завершен
24.10.2025
Райдерс
63:74
Pyrintö Akatemia A
Завершен
24.10.2025
Йювяскюля Академи
63:78
ACO Basket
Завершен
24.10.2025
Торпан Поят
71:111
Кипина
Завершен
24.10.2025
HBA-Marsky
70:75
Карккила
Завершен
23.10.2025
Лаппенраннан НМКЮ
67:71
Рахолан Пиркива
Отменен
19.10.2025
Карккила
107:66
Лаппенраннан НМКЮ
Завершен
16.10.2025
Pyrintö Akatemia A
59:80
HBA-Marsky
Завершен
12.10.2025
Кипина
86:83
Карккила
Завершен
10.10.2025
Райдерс
58:94
НМКИ Хелсинки
Завершен
10.10.2025
HBA-Marsky
65:75
Оулун НМКИ
Завершен
10.10.2025
Торпан Поят
80:84
Рахолан Пиркива
Отменен
09.10.2025
Лаппенраннан НМКЮ
89:95
Pyrintö Akatemia A
Завершен
09.10.2025
Йювяскюля Академи
88:78
Аанекоскен Хуима
Завершен
