25.08.2025
Смотреть онлайн CD Universidad Concepcion U21 - Truenos de Talca U21 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21: CD Universidad Concepcion U21 — Truenos de Talca U21 . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Chile Liga Desarrollo U21
Завершен
16:19 28:10 26:13 15:13
85 : 55
25 августа 2025
Превью матча CD Universidad Concepcion U21 — Truenos de Talca U21
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
14
3-х очк. попадания
8
7
Реализовано штрафных
19
6
% реализации штрафных
67.9
46.2
Комментарии к матчу