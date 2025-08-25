Фрибет 15000₽
25.08.2025

Смотреть онлайн CD Universidad Concepcion U21 - Truenos de Talca U21 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21: CD Universidad Concepcion U21Truenos de Talca U21 . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Chile Liga Desarrollo U21
CD Universidad Concepcion U21
Завершен
16:19 28:10 26:13 15:13
85 : 55
25 августа 2025
Truenos de Talca U21
Превью матча CD Universidad Concepcion U21 — Truenos de Talca U21

История последних встреч

CD Universidad Concepcion U21
CD Universidad Concepcion U21
Truenos de Talca U21
CD Universidad Concepcion U21
2 побед
0 побед
100%
0%
07.11.2025
Truenos de Talca U21
Truenos de Talca U21
71:82
CD Universidad Concepcion U21
CD Universidad Concepcion U21
Обзор
31.10.2025
CD Universidad Concepcion U21
CD Universidad Concepcion U21
99:50
Truenos de Talca U21
Truenos de Talca U21
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
14
3-х очк. попадания
8
7
Реализовано штрафных
19
6
% реализации штрафных
67.9
46.2
