Смотреть онлайн Баллистик Бордо 3x3 - Нью-Йорк Гарлем 3x3 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 Challenger: Баллистик Бордо 3x3 — Нью-Йорк Гарлем 3x3 . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .