23.08.2025
Смотреть онлайн Баллистик Бордо 3x3 - Нью-Йорк Гарлем 3x3 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 Challenger: Баллистик Бордо 3x3 — Нью-Йорк Гарлем 3x3 . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 Challenger
Отменен
21 : 11
23 августа 2025
Превью матча Баллистик Бордо 3x3 — Нью-Йорк Гарлем 3x3
Статистика матча
2-х очк. попадания
2
1
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
7
2
% реализации штрафных
77.8
33.3
Комментарии к матчу