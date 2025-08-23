23.08.2025
Смотреть онлайн Мемориал Фупес Сантос - SL Mandic Basquete 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista 1 Div.: Мемориал Фупес Сантос — SL Mandic Basquete . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista 1 Div.
Завершен
22:12 17:25 19:15 12:17
70 : 69
23 августа 2025
Превью матча Мемориал Фупес Сантос — SL Mandic Basquete
История последних встреч
Мемориал Фупес Сантос
SL Mandic Basquete
1 победа
0 побед
100%
0%
27.09.2025
SL Mandic Basquete
72:74
Мемориал Фупес Сантос
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
12
3-х очк. попадания
6
6
Реализовано штрафных
20
27
% реализации штрафных
60.6
81.8
