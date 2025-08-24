24.08.2025
Смотреть онлайн CD Sergio Ceppi U21 - Alma Azul U21 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21: CD Sergio Ceppi U21 — Alma Azul U21 . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:40 по московскому времени .
МСК
Chile Liga Desarrollo U21
Завершен
15:12 25:18 20:19 22:15
82 : 64
24 августа 2025
Превью матча CD Sergio Ceppi U21 — Alma Azul U21
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
16
3-х очк. попадания
10
9
Реализовано штрафных
12
9
% реализации штрафных
60
69.2
Комментарии к матчу