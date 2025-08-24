Смотреть онлайн CD Escolar Aleman PV U21 - CDB La Union U21 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21: CD Escolar Aleman PV U21 — CDB La Union U21 . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .