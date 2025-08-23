23.08.2025
Смотреть онлайн Sao Jose Def SP Women - Taubate (W) 23.08.2025. Прямая трансляция
Баскетбол: Sao Jose Def SP Women — Taubate (W) . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия Паулиста - Женщины. Баскетбол
Завершен
17:18 17:10 28:6 21:16
83 : 50
23 августа 2025
Превью матча Sao Jose Def SP Women — Taubate (W)
История последних встреч
Sao Jose Def SP Women
Taubate (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
24.10.2025
Taubate (W)
43:87
Sao Jose Def SP Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
13
3-х очк. попадания
8
6
Реализовано штрафных
7
6
% реализации штрафных
77.8
50
Кол-во реализованных бросков
41
25
Комментарии к матчу