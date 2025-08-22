22.08.2025
Смотреть онлайн Aces - Guangzhou Long-Lions B 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира The Asian Tournament: Aces — Guangzhou Long-Lions B . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
The Asian Tournament
Завершен
25:21 22:23 31:12 27:33
105 : 89
22 августа 2025
Превью матча Aces — Guangzhou Long-Lions B
Статистика матча
2-х очк. попадания
34
16
3-х очк. попадания
5
14
Реализовано штрафных
22
15
% реализации штрафных
62.9
57.7
Комментарии к матчу