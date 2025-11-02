Смотреть онлайн Baden 54 (W) - Nyon Basket (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Женский чемпионат Швейцарии по баскетболу: Baden 54 (W) — Nyon Basket (W), 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
16:21 11:22 0:0
Превью матча Baden 54 (W) — Nyon Basket (W)
Команда Baden 54 (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Nyon Basket (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения.