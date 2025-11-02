Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Baden 54 (W) - Nyon Basket (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЖенский чемпионат Швейцарии по баскетболу: Baden 54 (W)Nyon Basket (W), 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Женский чемпионат Швейцарии по баскетболу
Baden 54 (W)
Завершен
16:21 11:22 0:0
27 : 43
02 ноября 2025
Nyon Basket (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Baden 54 (W) — Nyon Basket (W)

Команда Baden 54 (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Nyon Basket (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
10
13
3-х очк. попадания
1
5
Реализовано штрафных
4
2
% реализации штрафных
66.7
40
Кол-во реализованных бросков
5
1
Игры 6 тур
02.11.2025
Helios VS Basket (W)
78:53
Alte Kanti Aarau (W)
Завершен
02.11.2025
Troistorrents (W)
73:87
Elfic Fribourg (W)
Завершен
02.11.2025
Baden 54 (W)
27:43
Nyon Basket (W)
Завершен
01.11.2025
Geneve Elite Basket (W)
0:0
Pully (W)
Отменен
Комментарии к матчу
