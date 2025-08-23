Фрибет 15000₽
23.08.2025

Смотреть онлайн Liceo Mixto San Felipe U21 - Arabe Valparaiso U21 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21: Liceo Mixto San Felipe U21Arabe Valparaiso U21 . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Chile Liga Desarrollo U21
Liceo Mixto San Felipe U21
Завершен
18:12 15:14 14:13 12:12
59 : 51
23 августа 2025
Arabe Valparaiso U21
Превью матча Liceo Mixto San Felipe U21 — Arabe Valparaiso U21

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
15
3-х очк. попадания
5
4
Реализовано штрафных
14
9
% реализации штрафных
46.7
56.2
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Рома Рома
Кремонезе Кремонезе
22 Февраля
22:45
Милан Милан
Парма Парма
22 Февраля
20:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Арсенал Арсенал
22 Февраля
19:30
Вильярреал Вильярреал
Валенсия Валенсия
22 Февраля
23:00
Хайденхайм Хайденхайм
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Февраля
21:30
Страсбург Страсбург
Лион Лион
22 Февраля
22:45
Бруклин Нетс Бруклин Нетс
Атланта Хокс Атланта Хокс
22 Февраля
23:40
Денвер Наггетс Денвер Наггетс
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
22 Февраля
23:40
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
22 Февраля
21:10
Торонто Рэпторс Торонто Рэпторс
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
22 Февраля
23:40