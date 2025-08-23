23.08.2025
Смотреть онлайн Liceo Mixto San Felipe U21 - Arabe Valparaiso U21 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21: Liceo Mixto San Felipe U21 — Arabe Valparaiso U21 . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Chile Liga Desarrollo U21
Завершен
18:12 15:14 14:13 12:12
59 : 51
23 августа 2025
Превью матча Liceo Mixto San Felipe U21 — Arabe Valparaiso U21
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
15
3-х очк. попадания
5
4
Реализовано штрафных
14
9
% реализации штрафных
46.7
56.2
Комментарии к матчу