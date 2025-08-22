Фрибет 15000₽
22.08.2025

Смотреть онлайн Beijing University - Хакуо 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияWINLINE Basket Cup: Beijing UniversityХакуо . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
WINLINE Basket Cup
Beijing University
Завершен
17:12 12:29 20:26 22:24
71 : 91
22 августа 2025
Хакуо
Превью матча Beijing University — Хакуо

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
27
3-х очк. попадания
5
9
Реализовано штрафных
12
10
% реализации штрафных
54.5
58.8
Комментарии к матчу
