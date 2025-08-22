22.08.2025
Смотреть онлайн Сэйкерс - НУ Бульдогс 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: Сэйкерс — НУ Бульдогс . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Завершен
25:14 24:12 16:18 15:16
80 : 60
22 августа 2025
Превью матча Сэйкерс — НУ Бульдогс
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
24
3-х очк. попадания
11
2
Реализовано штрафных
7
6
% реализации штрафных
50
40
Комментарии к матчу