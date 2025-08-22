Фрибет 15000₽
22.08.2025

Смотреть онлайн Ballers - Seven 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador LNB Segunda: BallersSeven . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

МСК
El Salvador LNB Segunda
Ballers
Завершен
7:17 15:22 14:20 24:20
60 : 79
22 августа 2025
Seven
Превью матча Ballers — Seven

История последних встреч

Ballers
Ballers
Seven
Ballers
0 побед
1 победа
0%
100%
28.09.2025
Seven
Seven
163:100
Ballers
Ballers
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
24
3-х очк. попадания
3
7
Реализовано штрафных
15
10
% реализации штрафных
57.7
52.6
