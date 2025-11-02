Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Пинар Каршияка - Трабзонспор 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye BSL: Пинар КаршиякаТрабзонспор, 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на арене Karsiyaka Arena.

МСК, 6 тур, Арена: Karsiyaka Arena
Turkiye BSL
Пинар Каршияка
Завершен
18:27 23:19 0:0
41 : 46
02 ноября 2025
Трабзонспор
Превью матча Пинар Каршияка — Трабзонспор

Команда Пинар Каршияка в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Трабзонспор, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.

Пинар Каршияка Пинар Каршияка
21
США
Charles Manning
19
Турция
Egemen Yapici
8
Босния и Герцеговина
Nemanja Gordic
2
США
Mike Moore
32
США
Justin Alston
Трабзонспор Трабзонспор
21
США
Tony Taylor
31
Доминиканская Республика
Angel Delgado
США
Marcquise Reed
15
Англия
Akwasi Yeboah
11
Турция
Berk Demir

Статистика матча

2-х очк. попадания
11
12
3-х очк. попадания
4
5
Реализовано штрафных
7
7
% реализации штрафных
70
87.5
Кол-во реализованных бросков
9
13
Игры 6 тур
02.11.2025
Мерсин ББГСК
78:87
Фенербахче
Завершен
02.11.2025
Пинар Каршияка
41:46
Трабзонспор
Завершен
01.11.2025
Бурсаспор
75:77
Бахчешехир Коледжи
Завершен
01.11.2025
Турк Телеком
83:81
Galatasaray
Завершен
01.11.2025
Merkezefendi Denizli
77:95
Бешикташ
Завершен
Комментарии к матчу
