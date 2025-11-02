Смотреть онлайн Пинар Каршияка - Трабзонспор 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye BSL: Пинар Каршияка — Трабзонспор, 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на арене Karsiyaka Arena.
18:27 23:19 0:0
Превью матча Пинар Каршияка — Трабзонспор
Команда Пинар Каршияка в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Трабзонспор, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.