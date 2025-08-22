22.08.2025
Смотреть онлайн Тим Арканзас - Мельбурн Тайгерс 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: Тим Арканзас — Мельбурн Тайгерс . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Завершен
16:27 18:22 20:19 23:16
77 : 84
22 августа 2025
Превью матча Тим Арканзас — Мельбурн Тайгерс
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
22
3-х очк. попадания
9
8
Реализовано штрафных
9
15
% реализации штрафных
39.1
68.2
Комментарии к матчу