02.11.2025

Смотреть онлайн Besiktas (W) - CBK Mersin (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Turkiye TKBSL Women: Besiktas (W)CBK Mersin (W), 5 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на арене BJK Akatlar Arena.

МСК, 5 тур, Арена: BJK Akatlar Arena
Turkiye TKBSL Women
Besiktas (W)
Завершен
21:27 23:24 19:11 13:19
76 : 81
02 ноября 2025
CBK Mersin (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Besiktas (W) — CBK Mersin (W)

Команда Besiktas (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда CBK Mersin (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
23
3-х очк. попадания
7
9
Реализовано штрафных
15
8
% реализации штрафных
100
80
Кол-во реализованных бросков
35
32
Игры 5 тур
02.11.2025
Besiktas (W)
76:81
CBK Mersin (W)
Завершен
01.11.2025
Dardanel Canakkale (W)
81:103
Fenerbahce (W)
Завершен
