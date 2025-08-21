21.08.2025
Смотреть онлайн Austria 3x3 (W) - Uganda 3x3 (W) 21.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 Series Women: Austria 3x3 (W) — Uganda 3x3 (W) . Начало встречи 21 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 Series Women
Отменен
20:8
20:8
20 : 8
21 августа 2025
Превью матча Austria 3x3 (W) — Uganda 3x3 (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
3
1
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
4
0
% реализации штрафных
100
0
Комментарии к матчу