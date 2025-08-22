22.08.2025
Смотреть онлайн Rosario Central (W) - CA Union Arroyo Seco (W) 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Торнео Федерал - Женщины. Баскетбол: Rosario Central (W) — CA Union Arroyo Seco (W) . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина. Торнео Федерал - Женщины. Баскетбол
Завершен
22:6 22:7 27:6 22:4
93 : 23
22 августа 2025
Превью матча Rosario Central (W) — CA Union Arroyo Seco (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
31
9
3-х очк. попадания
9
0
Реализовано штрафных
4
5
% реализации штрафных
66.7
41.7
