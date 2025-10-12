Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА Предсезон : Шарлотт Хорнетс — Даллас Мэверикс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Американ Эйрлайнс Центр .

Превью матча Шарлотт Хорнетс — Даллас Мэверикс

Команда Шарлотт Хорнетс в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 1 матч. Команда Даллас Мэверикс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июля 2025 на поле команды Шарлотт Хорнетс, в том матче победу одержали хозяева.