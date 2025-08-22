Фрибет 15000₽
22.08.2025

Смотреть онлайн Kesatria Bengawan Solo - Сатья Вакана Салатига 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Indonesia IBL Cup: Kesatria Bengawan SoloСатья Вакана Салатига . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
Indonesia IBL Cup
Kesatria Bengawan Solo
Завершен
15:24 18:14 8:8 13:3
54 : 49
22 августа 2025
Сатья Вакана Салатига
Смотреть онлайн
Превью матча Kesatria Bengawan Solo — Сатья Вакана Салатига

Команда Kesatria Bengawan Solo в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 января 2026 на поле команды Kesatria Bengawan Solo, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Kesatria Bengawan Solo
Kesatria Bengawan Solo
Сатья Вакана Салатига
Kesatria Bengawan Solo
1 победа
0 побед
100%
0%
30.01.2026
Kesatria Bengawan Solo
Kesatria Bengawan Solo
99:62
Сатья Вакана Салатига
Сатья Вакана Салатига
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
12
13
3-х очк. попадания
7
6
Реализовано штрафных
9
5
% реализации штрафных
64.3
62.5
Кол-во реализованных бросков
29
24
