Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Indonesia IBL Cup : Kesatria Bengawan Solo — Сатья Вакана Салатига . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

Превью матча Kesatria Bengawan Solo — Сатья Вакана Салатига

Команда Kesatria Bengawan Solo в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 января 2026 на поле команды Kesatria Bengawan Solo, в том матче победу одержали хозяева.