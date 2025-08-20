20.08.2025
Смотреть онлайн Тайвань Бир - Vanta Black Dragons 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира The Asian Tournament: Тайвань Бир — Vanta Black Dragons . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
The Asian Tournament
Завершен
14:17 32:11 24:23 25:20
95 : 71
20 августа 2025
Превью матча Тайвань Бир — Vanta Black Dragons
Статистика матча
2-х очк. попадания
31
18
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
15
8
% реализации штрафных
68.2
57.1
Комментарии к матчу