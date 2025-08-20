20.08.2025
Смотреть онлайн Хакуо - Hong Kong Universiade Team 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — WINLINE Basket Cup: Хакуо — Hong Kong Universiade Team . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
WINLINE Basket Cup
Завершен
24:15 30:11 27:18 35:12
24:15 30:11 27:18 35:12
116 : 56
20 августа 2025
Превью матча Хакуо — Hong Kong Universiade Team
Статистика матча
2-х очк. попадания
36
17
3-х очк. попадания
9
2
Реализовано штрафных
13
17
% реализации штрафных
59.1
48.6
Комментарии к матчу