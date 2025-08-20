20.08.2025
Смотреть онлайн Университет Ниппон Таику - Национальный Университет Чжэнчжи 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — WINLINE Basket Cup: Университет Ниппон Таику — Национальный Университет Чжэнчжи . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
WINLINE Basket Cup
Завершен
23:28 20:23 11:24 19:21
73 : 96
20 августа 2025
Превью матча Университет Ниппон Таику — Национальный Университет Чжэнчжи
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
23
3-х очк. попадания
9
15
Реализовано штрафных
8
7
% реализации штрафных
57.1
63.6
Комментарии к матчу