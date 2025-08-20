20.08.2025
Смотреть онлайн Пасифик Сизар Сурабая - Dewa United 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Indonesia IBL Cup: Пасифик Сизар Сурабая — Dewa United . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на арене GOR Pacific Caesar.
МСК, Арена: GOR Pacific Caesar
Indonesia IBL Cup
Завершен
22:13 16:19 6:18 9:14
53 : 64
20 августа 2025
Превью матча Пасифик Сизар Сурабая — Dewa United
История последних встреч
Пасифик Сизар Сурабая
Dewa United
0 побед
1 победа
0%
100%
23.01.2026
Dewa United
92:82
Пасифик Сизар Сурабая
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
17
3-х очк. попадания
5
8
Реализовано штрафных
8
7
% реализации штрафных
61.5
70
Кол-во реализованных бросков
28
31
