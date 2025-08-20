20.08.2025
Смотреть онлайн University of Taipei - Национальный Тайваньский спортивный университет 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: University of Taipei — Национальный Тайваньский спортивный университет . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Завершен
12:38 20:20 20:25 20:20
72 : 103
20 августа 2025
Превью матча University of Taipei — Национальный Тайваньский спортивный университет
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
20
3-х очк. попадания
9
18
Реализовано штрафных
11
9
% реализации штрафных
61.1
60
Комментарии к матчу