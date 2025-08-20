Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Fu Jen Catholic Uni - Национальный Тайваньский Нормальный Университет 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйТоварищеские матчи между клубами по баскетболу: Fu Jen Catholic UniНациональный Тайваньский Нормальный Университет . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Fu Jen Catholic Uni
Завершен
28:18 22:23 19:19 21:18
90 : 78
20 августа 2025
Национальный Тайваньский Нормальный Университет
Превью матча Fu Jen Catholic Uni — Национальный Тайваньский Нормальный Университет

История последних встреч

Fu Jen Catholic Uni
Fu Jen Catholic Uni
Национальный Тайваньский Нормальный Университет
Fu Jen Catholic Uni
1 победа
0 побед
100%
0%
21.11.2025
Fu Jen Catholic Uni
Fu Jen Catholic Uni
83:67
Национальный Тайваньский Нормальный Университет
Национальный Тайваньский Нормальный Университет
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
25
3-х очк. попадания
13
5
Реализовано штрафных
12
13
% реализации штрафных
66.7
92.9
