20.08.2025
Смотреть онлайн National Taiwan University of Arts - Ай-Шоу Университи 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: National Taiwan University of Arts — Ай-Шоу Университи . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Завершен
27:9 23:12 17:14 11:15
78 : 50
20 августа 2025
Превью матча National Taiwan University of Arts — Ай-Шоу Университи
История последних встреч
National Taiwan University of Arts
Ай-Шоу Университи
1 победа
0 побед
100%
0%
16.01.2026
Ай-Шоу Университи
63:88
National Taiwan University of Arts
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
14
3-х очк. попадания
10
3
Реализовано штрафных
16
13
% реализации штрафных
69.6
76.5
Комментарии к матчу