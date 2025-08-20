20.08.2025
Смотреть онлайн Национальный Университет Тайвань - Унив. Чэнь Синь 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: Национальный Университет Тайвань — Унив. Чэнь Синь . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Завершен
25:14 13:21 29:14 19:28
86 : 77
20 августа 2025
Превью матча Национальный Университет Тайвань — Унив. Чэнь Синь
История последних встреч
Национальный Университет Тайвань
Унив. Чэнь Синь
0 побед
1 победа
0%
100%
08.10.2025
Унив. Чэнь Синь
112:72
Национальный Университет Тайвань
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
21
3-х очк. попадания
13
8
Реализовано штрафных
11
13
% реализации штрафных
52.4
76.5
Комментарии к матчу