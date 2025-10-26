Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Валенсия - Ховентут 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Liga ACB: ВаленсияХовентут, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Roig Arena.

МСК, 4 тур, Арена: Roig Arena
Spain Liga ACB
Валенсия
Завершен
27:24 17:20 28:16 30:30
102 : 90
26 октября 2025
Ховентут
Превью матча Валенсия — Ховентут

Команда Валенсия в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Ховентут, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.

Валенсия Валенсия
3
США
Nate Reuvers
4
Испания
Jaime Pradilla
13
США
Darius Thompson
1
США
Kameron Taylor
32
Испания
Isaac Nogues
Ховентут Ховентут
Испания
Humberto Ruiz
1
Нидерланды
Yannick Kraag
24
США
Cameron Hunt
35
Швеция
Simon Birgander
9
Испания
Рики Рубио

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
18
3-х очк. попадания
11
13
Реализовано штрафных
24
15
% реализации штрафных
88.9
83.3
Игры 4 тур
26.10.2025
Реал Мадрид
87:75
Манреса
Завершен
26.10.2025
Валенсия
102:90
Ховентут
Завершен
26.10.2025
Бильбао
81:71
БК Андорра
Завершен
26.10.2025
Жирона
85:81
Гран-Канария
Завершен
25.10.2025
Бургос
89:102
Сарагоса
Завершен
25.10.2025
Тенерифе
95:79
Уникаха Малага
Завершен
25.10.2025
Лерида
99:90
Гранада
Завершен
