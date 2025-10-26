Смотреть онлайн Валенсия - Ховентут 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Liga ACB: Валенсия — Ховентут, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Roig Arena.
Превью матча Валенсия — Ховентут
Команда Валенсия в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Ховентут, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.