20.08.2025
Смотреть онлайн KCC Иджис - НУ Бульдогс 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: KCC Иджис — НУ Бульдогс . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Завершен
27:22 26:23 17:20 15:24
27:22 26:23 17:20 15:24
85 : 89
20 августа 2025
Превью матча KCC Иджис — НУ Бульдогс
Статистика матча
2-х очк. попадания
29
30
3-х очк. попадания
5
4
Реализовано штрафных
12
15
% реализации штрафных
63.2
88.2
Комментарии к матчу