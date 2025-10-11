Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Манреса - Гранада 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Liga ACB: МанресаГранада, 2 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Pavello Nou Congost.

МСК, 2 тур, Арена: Pavello Nou Congost
Spain Liga ACB
Манреса
Завершен
20:11 21:13 28:24 12:20
81 : 68
11 октября 2025
Гранада
Превью матча Манреса — Гранада

Команда Манреса в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда Гранада, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений.

Манреса Манреса
55
Испания
Daniel Perez
11
Уругвай
Agustin Ubal
Нигерия
Kaodirichi Akobundu-Ehiogu
32
Бельгия
Retin Obasohan
12
Латвия
Marcis Steinbergs
Гранада Гранада
2
Франция
Жонатан Руссель
11
Финляндия
Elias Valtonen
29
Хорватия
Luka Bozic
13
США
Мэтт Томас
35
США
Zach Hankins

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
19
3-х очк. попадания
8
6
Реализовано штрафных
15
12
% реализации штрафных
75
70.6
Кол-во реализованных бросков
1
0
Игры 2 тур
12.10.2025
Баскония
105:100
Реал Мадрид
Завершен
12.10.2025
Бильбао
95:85
Бургос
Завершен
12.10.2025
Бреоган
90:113
Валенсия
Завершен
12.10.2025
Барселона
86:91
Лерида
Завершен
12.10.2025
Ховентут
89:86
Сарагоса
Завершен
11.10.2025
Манреса
81:68
Гранада
Завершен
11.10.2025
Гран-Канария
72:81
Уникаха Малага
Завершен
Комментарии к матчу
