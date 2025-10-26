Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Реал Мадрид - Манреса 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Liga ACB: Реал МадридМанреса, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене WiZink Center.

МСК, 4 тур, Арена: WiZink Center
Spain Liga ACB
Реал Мадрид
Завершен
21:17 21:18 23:20 22:20
87 : 75
26 октября 2025
Манреса
Смотреть онлайн
Превью матча Реал Мадрид — Манреса

Команда Реал Мадрид в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Манреса, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.

Реал Мадрид Реал Мадрид
22
Кабо-Верде
Уолтер Таварес
11
Хорватия
Марио Хезонья
Канада
Трей Лайлс
6
Испания
Alberto Abalde
12
Франция
Theo Maledon
Манреса Манреса
12
Латвия
Marcis Steinbergs
32
Бельгия
Retin Obasohan
Нигерия
Kaodirichi Akobundu-Ehiogu
55
Испания
Daniel Perez
18
Дания
Gustav Knudsen

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
26
3-х очк. попадания
6
4
Реализовано штрафных
27
11
% реализации штрафных
87.1
78.6
Кол-во реализованных бросков
31
24
Игры 4 тур
26.10.2025
Реал Мадрид
87:75
Манреса
Завершен
26.10.2025
Валенсия
102:90
Ховентут
Завершен
26.10.2025
Бильбао
81:71
БК Андорра
Завершен
26.10.2025
Жирона
85:81
Гран-Канария
Завершен
25.10.2025
Бургос
89:102
Сарагоса
Завершен
25.10.2025
Тенерифе
95:79
Уникаха Малага
Завершен
25.10.2025
Лерида
99:90
Гранада
Завершен
Комментарии к матчу
