Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Liga ACB : Бургос — Сарагоса , 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Coliseum Burgos .

Превью матча Бургос — Сарагоса

Команда Бургос в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Сарагоса, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Бургос, в том матче победу одержали хозяева.