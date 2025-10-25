Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Бургос - Сарагоса 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Liga ACB: БургосСарагоса, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Coliseum Burgos.

МСК, 4 тур, Арена: Coliseum Burgos
Spain Liga ACB
Бургос
Завершен
23:25 21:25 26:27 19:25
89 : 102
25 октября 2025
Сарагоса
Превью матча Бургос — Сарагоса

Команда Бургос в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Сарагоса, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Бургос, в том матче победу одержали хозяева.

Бургос Бургос
11
Испания
Даниэль Диес
56
Панама
Jhivvan Jackson
6
Исландия
Jon Axel Gudmundsson
40
США
Luke Fischer
23
Бразилия
Leonardo Meindl
Сарагоса Сарагоса
14
Черногория
Боян Дублевич
2
Канада
Trae Bell-Haynes
7
Испания
Miguel Gonzalez
4
Испания
Santiago Yusta
США
Девин Робинсон

История последних встреч

Бургос
Бургос
Сарагоса
Бургос
1 победа
0 побед
100%
0%
21.09.2025
Бургос
Бургос
99:90
Сарагоса
Сарагоса
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
22
3-х очк. попадания
8
10
Реализовано штрафных
21
28
% реализации штрафных
61.8
84.8
Кол-во реализованных бросков
24
32
Игры 4 тур
26.10.2025
Реал Мадрид
87:75
Манреса
Завершен
26.10.2025
Валенсия
102:90
Ховентут
Завершен
26.10.2025
Бильбао
81:71
БК Андорра
Завершен
26.10.2025
Жирона
85:81
Гран-Канария
Завершен
25.10.2025
Бургос
89:102
Сарагоса
Завершен
25.10.2025
Тенерифе
95:79
Уникаха Малага
Завершен
25.10.2025
Лерида
99:90
Гранада
Завершен
Комментарии к матчу
