Смотреть онлайн Тенерифе - Уникаха Малага 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Liga ACB: Тенерифе — Уникаха Малага, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Pabellon Insular Santiago Martin.
24:20 23:16 28:19 20:24
Превью матча Тенерифе — Уникаха Малага
Команда Тенерифе в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Уникаха Малага, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.