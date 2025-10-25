Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Тенерифе - Уникаха Малага 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Liga ACB: ТенерифеУникаха Малага, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Pabellon Insular Santiago Martin.

МСК, 4 тур, Арена: Pabellon Insular Santiago Martin
Spain Liga ACB
Тенерифе
Завершен
24:20 23:16 28:19 20:24
95 : 79
25 октября 2025
Уникаха Малага
Смотреть онлайн
Превью матча Тенерифе — Уникаха Малага

Команда Тенерифе в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Уникаха Малага, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.

Тенерифе Тенерифе
9
Бразилия
Марселиньо Уэртас
42
Канада
Аарон Доорнкамп
15
Испания
Joan Sastre
31
Литва
Rokas Giedraitis
19
Грузия
Giorgi Shermadini
Уникаха Малага Уникаха Малага
4
США
Tyler Kalinoski
9
Испания
Alberto Diaz
27
Доминиканская Республика
Chris Duarte
Доминиканская Республика
Tyson Perez
45
США
David Kravish

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
19
3-х очк. попадания
14
8
Реализовано штрафных
21
17
% реализации штрафных
84
70.8
Кол-во реализованных бросков
51
44
Игры 4 тур
26.10.2025
Реал Мадрид
87:75
Манреса
Завершен
26.10.2025
Валенсия
102:90
Ховентут
Завершен
26.10.2025
Бильбао
81:71
БК Андорра
Завершен
26.10.2025
Жирона
85:81
Гран-Канария
Завершен
25.10.2025
Бургос
89:102
Сарагоса
Завершен
25.10.2025
Тенерифе
95:79
Уникаха Малага
Завершен
25.10.2025
Лерида
99:90
Гранада
Завершен
Комментарии к матчу
