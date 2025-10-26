Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Бильбао - БК Андорра 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Liga ACB: БильбаоБК Андорра, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Бильбао Арена.

МСК, 4 тур, Арена: Бильбао Арена
Spain Liga ACB
Бильбао
Завершен
22:11 24:21 20:21 15:18
81 : 71
26 октября 2025
БК Андорра
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Бильбао — БК Андорра

Команда Бильбао в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда БК Андорра, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения.

Бильбао Бильбао
11
США
Дарран Хиллиард
32
Исландия
Tryggvi Hlinason
10
Словения
Martin Krampelj
19
Швеция
Melwin Pantzar
7
США
Justin Jaworski
БК Андорра БК Андорра
3
Канада
Aaron Best
22
США
Justin McKoy
99
Украина
Artem Pustovyi
США
Shannon Evans
11
Нигерия
Stanley Okoye

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
17
3-х очк. попадания
10
7
Реализовано штрафных
17
16
% реализации штрафных
77.3
80
Кол-во реализованных бросков
24
18
Игры 4 тур
26.10.2025
Реал Мадрид
87:75
Манреса
Завершен
26.10.2025
Валенсия
102:90
Ховентут
Завершен
26.10.2025
Бильбао
81:71
БК Андорра
Завершен
26.10.2025
Жирона
85:81
Гран-Канария
Завершен
25.10.2025
Бургос
89:102
Сарагоса
Завершен
25.10.2025
Тенерифе
95:79
Уникаха Малага
Завершен
25.10.2025
Лерида
99:90
Гранада
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30